Мужчина, захвативший заложников в банке на востоке Москвы, убит в ходе штурма

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption Захватчик пытался привести в действие взрывное устройство, сообщили в полиции

Как сообщает МВД России, вооруженный преступник, захвативший заложников в банке востоке Москвы, убит в ходе штурма, все сотрудники банка живы.

Захватчика застрелили при попытке привести в действие взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Мужчину застрелил спецназовец, вошедший под видом переговорщика, уточняют Интерфакс и РБК со ссылкой на неназванные источники.

Жильцов дома, в котором находится отделение банка, эвакуировали. Они смогут вернуться в свои квартиры, когда на месте происшествия закончатся работы, добавляет ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption Эвакуированные жильцы дома, в котором находится отделение банка, смогут вернуться лишь по окончании саперных работ

При этом Интерфакс сообщает со ссылкой на источник, что взрывных устройств в помещении не нашли. Также не обнаружено следов взрывчатых веществ на одежде захватчика. У него был муляж взрывного устройства, уточняет РБК со ссылкой на источник в полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников (ч. 2 ст. 206 УК РФ), сообщается на сайте СК.

Ранее российские агентства сообщили о том, что в здании отделения "Московского кредитного банка" были слышны выстрелы.

Вечером в среду неизвестный мужчина захватил отделение "Московского кредитного банка" на улице Первомайская.

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption В результате происшествия жильцы дома и сотрудники банка не пострадали

Он вошел в банк и потребовал выдать ему 4,7 млн рублей (63,4 тыс. евро), а также 13 тыс. евро, сообщал РБК со ссылкой на главу пресс-службы московской полиции Софью Хотину. В случае отказа он угрожал взорвать здание.

Ранее полиция сообщила, что из захваченного отделения банка освобождены все сотрудники, кроме кассира, которая, как отмечалось, находится в бронированной комнате.

Как рассказал источник агентства Интерфакс, сотрудники банка успели нажать на "тревожную кнопку" до того, как неизвестный захватил отделение.