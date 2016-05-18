В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7
- 18 мая 2016
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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду в Эквадоре, сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 155 км к северо-западу от столицы Кито.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Месяцем ранее разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 привело к гибели 660 человек.
Эквадор считается одним из самых сейсмически неустойчивых мест на планете. В год здесь происходит до 200 заметных землетрясений.