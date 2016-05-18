В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду в Эквадоре, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 155 км к северо-западу от столицы Кито.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Месяцем ранее разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 привело к гибели 660 человек.

Эквадор считается одним из самых сейсмически неустойчивых мест на планете. В год здесь происходит до 200 заметных землетрясений.