Министром по сухопутным войскам США стал открытый гей

Сенат США утвердил кандидатуру 47-летнего Эрика Фэннинга на посту министра армии, который занимается координацией работы сухопутных сил США.

Таким образом Фэннинг стал первым открытым геем, который возглавил один из родов войск в США в качестве гражданского руководителя.

Новый министр сухопутных войск ждал утверждения своей кандидатуры в течение восьми месяцев. Этому препятствовал сенатор-республиканец от Канзаса Пэт Робертс, который хотел получить от будущего министра гарантии, что ни один из заключенных тюрьмы в Гуантанамо, в случае, если у Барака Обамы получится ее закрыть, не будет переведен в канзасскую тюрьму.

Робертс одобрил назначение Фэннинга только после того, как замминистра обороны Роберт Ворк объяснил ему, что времени, оставшегося на посту Обаме, вряд ли хватит на то чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо.

Президент США Барак Обама номинировал Эрика Фэннинга на пост министра армии в сентябре 2015 года. За последние 25 лет он занимал различные должности в конгрессе и Пентагоне. Кроме того, Фэннинг состоял в руководстве организации Gay & Lesbian Victory Fund, цель которой - увеличить число открытых геев в органах власти.

В 2011 году администрация Барака Обамы официально отменила политику "не спрашивай, не говори", запрещавшую службу в армии США открытых геев и лесбиянок.

Гей-сообщество США приветствовало выдвижение Фэннинга на министра.