Строительство "Зенит-Арены": в Петербурге идут обыски

В Санкт-Петербурге идут обыски, связанные с мошенничеством при строительстве стадиона "Зенит-Арена", сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

"В конце 2015 года мы обратились в правоохранительные органы с тем, чтобы были проверены подозрения на факты мошенничества и хищения бюджетных средств по нескольким проблемным компаниям-субподрядчикам, работавшим на стадионе. Проходят оперативно-следственные действия, которым мы оказываем поддержку", - говорится в распространенном заявлении Албина.

По данным вице-губернатора, обыски связаны с компанией, оборудовавшей подсветку стадиона.

В аппарате вице-губернатора также отметили, что контракт с компанией заключал экс-глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Михаил Демиденко.

Это не первое уголовное дело, связанное со строительством стадиона. В феврале 2013 года было возбуждено дело по факту мошенничества при строительстве объекта.

В апреле того же года стало известно, что из бюджета "Зенит-арены" исчезло почти 4 миллиарда рублей.

Новую футбольную арену в Петербурге начали строить в 2007 году по проекту японского архитектора Кисе Куракавы, причем ее проект несколько раз отправляли на доработку из-за требований ФИФА.

Срок сдачи арены неоднократно переносился.