Трамп лидирует на праймериз республиканцев в Орегоне

Миллиардер Дональд Трамп с большим отрывом лидирует на республиканских внутрипартийных выборах в штате Орегон.

Как передает телеканал Си-эн-эн, по итогам подсчета 61% голосов, Трамп набирает 67%. Основной соперник миллиардера-республиканца Джон Касич пока набирает только 17%.

Таким образом Трамп еще на шаг приблизился к тому, чтобы официально быть выдвинутым в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах президента США, которые пройдут в ноябре.

В стане демократов минувшей ночью прошли праймериз в Орегоне и Кентукки. В Кентукки Хиллари Клинтон с преимуществом всего в 0,5% обошла Берни Сандерса.

В штате Орегон выиграл Сандерс: ему удалось получить 52,7% голосов, тогда как Клинтон получила 47,3%.

Праймериз республиканцев в Кентукки прошли еще в марте, на них также победил Трамп.

По мере того, как Дональд Трамп приближается к номинации от республиканцев, он постепенно завоевывает поддержку партийного истеблишмента.

Так, на прошлой неделе он встретился со спикером палаты представителей Полом Райаном и между ними, как было объявлено, состоялся "продуктивный" разговор, но официально Райан пока не заявил о поддержке Трампа.