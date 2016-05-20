В Нигерии найдена вторая девочка, похищенная "Боко Харам"

В Нигерии нашли еще одну девочку, похищенную боевиками экстремистской группировки "Боко Харам" два года назад, сообщает корреспондент Би-би-си Мартин Пэйшенс со ссылкой на представителя армии Нигерии.

В то же время представитель родителей похищенных школьниц заявил, что имени этой девочки нет в списке пропавших.

Накануне на границе с Камеруном была обнаружена первая из школьниц, похищенных в ходе нападения боевиков на школу в штате Борно в апреле 2014 года.

19-летняя Амина Али уже встретилась с президентом страны Мохаммаду Бухари в его резиденции в Абудже.

Бухари заявил, что рад освобождению девочки, однако очень огорчен мыслью "о тех ужасах, через которые пришлось пройти девочкам на раннем этапе их жизни".

Боевики "Боко Харам" напали на государственную школу города Чибок в штате Борно 14 апреля 2014 года. Вскоре они опубликовали видео с похищенными девочками.

В апреле этого года боевики опубликовали еще один видеоролик, предположительно, с доказательством того, что некоторые из похищенных школьниц все еще живы.