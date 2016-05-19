Команда СПбГУ победила в чемпионате мира по программированию

Команда Санкт-Петербургского государственного университета стала победителем студенческого чемпионата мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC).

"Мы с командой из Шанхая решили одинаковое количество задач - по 11, но справились на 7 минут быстрее", - рассказал ТАСС тренер команды Андрей Лопатин о финале состязания.

Чемпионат на этот раз проходил в Таиланде на острове Пхукет, в состязаниях принимали участие 128 команд.

Третье место заняла команда студентов из Гарварда.

Для СПбГУ победа в чемпионате мира по программированию стала уже четвертой по счету: команда выигрывала состязания в 2000 году, 2001-м, и в 2014.

Согласно правилам соревнования, в составе каждой команды - три студента. Первое место достается команде, решившей наибольшее число задач, а в случае равенства правильных ответов - победителем становится команда, затратившая на решение задач меньше времени.