МВД: нападение в Новосибирской области совершили не коллекторы

Нападение коллекторов на семью в Новосибирской области оказалось инсценировкой, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

В четверг следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых по этому делу. Ими оказались 21-летний и 29-летний жители города Искитим, где было совершено нападение.

По данным МВД, нападавшие не были коллекторами, а один из задержанных оказался другом семьи потерпевших. Они признались в совершении преступления.

По версии следствия, семья, подвергшаяся нападению, собиралась продать дом, чтобы рассчитаться с долгами. В организации сделки им помогал друг семьи, ранее судимый за мошенничество. По мнению МВД, он причастен и к другим преступлением, связанным с недвижимостью.

"Он активно помогал собирать документы для оформления продажи, взял на себя оплату финансовых расходов, - говорится в сообщении МВД. - Потерпевшие не спешили, и у подозреваемого возник план поторопить их с помощью инсценировки нападения коллекторов, требующих возврата долгов".

По версии обвинения, к организатору нападения также обратился сын потерпевшей, который хотел проучить отчима, злоупотреблявшего алкоголем и поднимавшего руку на жену и пасынка. Он полагал, говорят полицейские, что нападение должно спровоцировать развод и отъезд матери из дома отчима.

Дело о нападении на семью в Искитиме оказалось достаточно резонансным. Оно произошло в конце марта, когда неизвестные ворвались в дом, где жила 38-летняя женщина со своим 39-летним мужем. Потерпевшая сообщила о том, что нападавшие избили ее мужа и сына, а ее саму изнасиловали. В полиции она заявила, что они являются коллекторами, которые требовали вернуть долг.

По ее словам, в 2015 году он взяла в компании "Деньги сразу" 5 тысяч рублей, которые так и не вернула. Нападавшие требовали в счет погашения долга 240 тысяч рублей. Компания "Деньги сразу" сообщила, что нападавшие не имеют к ней отношения.

Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в начале апреля потребовал запретить в регионе коллекторские агентства. Необходимость введения запрета он проиллюстрировал на примере нападения в Искитиме.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности коллекторских агентств. Документ, в частности, запрещает применение коллекторами физической силы, угроз, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление и введение в заблуждение.