Скульптуры Донателло из бункера в Берлине нашлись в Москве
Десятки произведений скульпторов итальянского Возрождения из Музея Боде в Берлине, считавшиеся утраченными во время Второй мировой войны, обнаружены в ГМИИ имени Пушкина в Москве.
Фонд Прусского культурного наследия подтвердил в среду эту информацию.
Речь идет о работах Донателло, Никколо и Джованни Пизано, Тино ди Камаино, Андреа дель Верроккьо, Лука делла Роббиа и других мастеров.
Ранее считалось, что работы итальянских ваятелей, которые во время войны были укрыты в бункере в берлинском районе Фридрихсхайн, не сохранились.
- Музеи Берлина знакомят беженцев с историей - Германии и их собственной
- Под Берлином выкопали гранитную голову Ленина
- Данные о похищенных нацистами шедеврах публикуют в сети
Московский музей изящных искусств сообщил в четверг, что совместный доклад об обнаружении 59 скульптур был представлен 3 мая в немецком Институте истории искусств во Флоренции.
Доклад подготовили сотрудники московского и берлинского музеев Василий Расторгуев и Невилл Роули.
Открытие совершено в ходе работы ГМИИ имени Пушкина и Музея Боде над проектом "Донателло и Исчезнувший музей", начатым в 2015 году.
Скульптуры серьезно пострадали от пожара в 1945 году и нуждаются в реставрации, прежде чем их удастся вернуть в научный оборот и экспозиционное состояние, говорится в пресс-релизе московского музея.
Сроки завершения реставрационных работ не указываются.
Немецкие СМИ называют находку сенсационной. Они отмечают, что сейчас в России и других странах бывшего СССР находится более одного миллиона произведений искусства, вывезенных из Германии после ее поражения во Второй мировой войне.
Данных о числе художественных ценностей, вывезенных немцами из оккупированных районов Советского Союза и до сих пор не найденных, они не сообщают.