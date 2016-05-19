Скульптуры Донателло из бункера в Берлине нашлись в Москве

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В Музее Боде в Берлине хранятся произведения живописи и скульптуры XIII-XVIII веков

Десятки произведений скульпторов итальянского Возрождения из Музея Боде в Берлине, считавшиеся утраченными во время Второй мировой войны, обнаружены в ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Фонд Прусского культурного наследия подтвердил в среду эту информацию.

Речь идет о работах Донателло, Никколо и Джованни Пизано, Тино ди Камаино, Андреа дель Верроккьо, Лука делла Роббиа и других мастеров.

Ранее считалось, что работы итальянских ваятелей, которые во время войны были укрыты в бункере в берлинском районе Фридрихсхайн, не сохранились.

Московский музей изящных искусств сообщил в четверг, что совместный доклад об обнаружении 59 скульптур был представлен 3 мая в немецком Институте истории искусств во Флоренции.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Москва и Берлин работают над проектом "Донателло и Исчезнувший музей"

Доклад подготовили сотрудники московского и берлинского музеев Василий Расторгуев и Невилл Роули.

Открытие совершено в ходе работы ГМИИ имени Пушкина и Музея Боде над проектом "Донателло и Исчезнувший музей", начатым в 2015 году.

Скульптуры серьезно пострадали от пожара в 1945 году и нуждаются в реставрации, прежде чем их удастся вернуть в научный оборот и экспозиционное состояние, говорится в пресс-релизе московского музея.

Сроки завершения реставрационных работ не указываются.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Многие произведения искусства пропали, погибли или пострадали во время Второй мировой войны

Немецкие СМИ называют находку сенсационной. Они отмечают, что сейчас в России и других странах бывшего СССР находится более одного миллиона произведений искусства, вывезенных из Германии после ее поражения во Второй мировой войне.

Данных о числе художественных ценностей, вывезенных немцами из оккупированных районов Советского Союза и до сих пор не найденных, они не сообщают.