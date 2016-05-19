Uber испытывает машины без водителя в Питтсбурге

Компания Uber, предлагающая услуги по вызову такси через мобильное приложение, начала испытания беспилотного автомобиля в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Тесты проводятся на гибридном автомобиле Ford Fusion, оснащенном радарами, лазерными сканерами и видеокамерами с высоким разрешением.

Инженеры изучают способность бортового оборудования собирать и обозначать на карте данные о маршруте и самостоятельно управлять машиной.

За рулем пока остается опытный водитель, который контролирует работу приборов. Uber говорит, что хочет иметь 100-процентную уверенность в возможностях беспилотного автомобиля.

По мнению компании из Сан-Франциско, Питтсбург является идеальным "полигоном" для обкатки беспилотной технологии управления автомобилем благодаря разнообразию дорожных и погодных условий в городе.

Инженерное подразделение фирмы, Uber Technologies Inc., объявило в прошлом году о партнерстве с университетом Карнеги Меллона в Питтсбурге в реализации этого проекта.

Ранее оппоненты Uber заявляли, что компания привлекает к работе неквалифицированных водителей, что ставит под угрозу безопасность клиентов.