Пентагон не получал предложения РФ о совместных ударах в Сирии

Американские военные заявили, что не получали предложения России о совместном нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии.

Представитель министерства обороны США Джефф Дэвис, комментируя сообщение о предложении России, сказал, что, во всяком случае, пока американские войска не координируют свои действия с российскими военными.

"Мы не получали таких предложений. И я могу только сказать, что сейчас мы не сотрудничаем и не координируем свои действия с русскими в Сирии", -сказал представитель Пентагона.

При этом он не исключил, что это может произойти в будущем.

Дэвис также подчеркнул, что усилия американских военных в Сирии сосредоточены на уничтожении боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", в то время как российские войска пытаются помочь режиму Башара Асада.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенным Штатам предложено совместно наносить удары по позициям боевиков в Сирии.

При этом он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право, начиная с 25 мая, в одностороннем порядке уничтожать в Сирии отряды, не прекратившие боевые действия.

В феврале в Сирии вступило в силу соглашение о прекращении военных действий. Условия перемирия, как сообщалось, не распространяются на экстремистские группировки, в том числе на запрещенную в России и многих других странах группировку "Исламское государство".