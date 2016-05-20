Россия погасила долг СССР перед Кувейтом на сумму $1,7 млрд

Россия полностью погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Кувейтом на общую сумму в 1,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба министерства финансов России.

"Задолженность перед Кувейтом возникла в результате привлечения в 1991 году бывшим СССР у Кувейтской стороны финансовых кредитов в целях исполнения текущих финансовых обязательств и оплаты “критического” импорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с соглашением, подписанным в 2006 году, задолженность по основному долгу в сумме 1,1 млрд долларов была погашена денежными средствами, а долг по начисленным процентам в сумме 620 млн долларов - поставками российской высокотехнологичной продукции.

Минфин также сообщает, что на сегодняшний день остается непогашенной задолженность России по обязательствам бывшего СССР перед Республикой Кореей, Македонией, а также Боснией и Герцеговиной.