Греф не намерен возвращаться на госслужбу

Глава Сбербанка Греф не намерен возвращаться на государственную службу, об этом он заявил, выступая перед студентами в бизнес-школе "Сколково".

"Я не хочу возвращаться на государственную службу, это пройденный этап в моей жизни", - сказал он.

Герман Греф работал в правительстве в 1998-2007 годах. С 2000 по 2007 год он занимал должность министра экономического развития. В октябре 2007 года, после отставки правительства, Герман Греф возглавил Сбербанк.

В ходе выступления в "Сколкове" Греф сказал, что выступает против огосударствления экономики и против использования денежной эмиссии для стимулирования экономического роста. По словам Грефа, "всё это уже много раз было, и это всё привело к известным печальным результатам".