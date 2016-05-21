Заблокированное властями сообщество MDK переехало на другую страницу

Сообщество MDK в социальной сети "ВКонтакте", доступ к которому был заблокирован решением суда, возродилось на другой странице и набрало более 2,8 миллиона подписчиков.

"Единственный, кто воскрес этой весной 凸(¬‿¬)凸", - гласит подпись нового сообщества. Изначально паблик был закрыт за "публичное осквернение религиозной литературы".

В беседе с изданием TJournal пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что по решению суда, закону противоречит содержимое старого MDK, а не бренд или его подписчики. Из этого следует, что претензий к новому сообществу у ведомства нет.

В октябре прошлого года суд постановил прекратить деятельность MDK по требованию прокуратуры Центрального района Петербурга. В субботу это решение было выполнено.

Как отмечало ведомство, в сообществе были выявлены "факты публичного осквернения религиозной и богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики".

До блокировки у паблика было более 7 миллионов подписчиков.