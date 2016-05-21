Фильм Кирилла Серебренникова "Ученик" получил приз в Каннах

Новая картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Ученик" удостоена премии Франсуа Шале на Каннском кинофестивале, сообщает пресс-служба премии.

Фильм снят на основе спектакля, поставленного Серебренниковым в театре "Гоголь-центр" по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Действие из Германии перенесено в русскую действительность.

В центре сюжета - судьба трудного подростка, который становится религиозным фанатиком и вступает в конфликт со своей школьной учительницей. Главные роли в картине сыграли Петр Скворцов, Юлия Ауг и Виктория Исакова.

Премия имени французского журналиста и историка кино Франсуа Шале присуждается с 1997 года независимым жюри фестиваля.

Лауреат главной премии Каннского фестиваля будет объявлен 22 мая. В основном конкурсе представлены 20 фильмов, в том числе новые работы Педро Альмодовара, Джима Джармуша, Шона Пенна, Пола Верховена и братьев Дарденн.