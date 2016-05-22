В "Талибане" подтвердили смерть лидера муллы Ахтара Мансура

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мулла Ахтар Мансур возглавил "Талибан" после смерти муллы Мохаммеда Омара

Один из командующих силами афганского "Талибана" подтвердил гибель лидера движения муллы Ахтара Мансура в результате удара американских беспилотников.

Мулла Абдул Рауф сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что Мансур был убит в районе афганско-пакистанской границы.

Ранее представитель военного командования США сообщил, что в районе населенного пункта Ахмад Вал несколько беспилотников атаковали двух человек, передвигавшихся на автомобиле. В Пентагоне убеждены, что среди них, скорее всего, был Мансур.

В ходе атаки был также убит еще один боевик, гражданские лица не пострадали, добавил представитель властей.

В администрации президента Афганистана Ашрафа Гани также заявили о нанесенном авиаударе, однако не смогли подтвердить смерть Мансура. В руководстве армии сказали, что, скорее всего, лидер талибов мертв.

Как сообщил один из американских чиновников журналистам, воздушный удар про предводителю талибов был санкционирован президентом США Бараком Обамой.

Власти Пакистана и Афганистан были проинформированы о военной операции, сказал журналистам представитель госдепартамента США, не уточнив, было ли сделано уведомление заранее или постфактум.

В заявлении Пентагона говорится, что военные продолжают изучать результаты нанесенного удара, но у них практически нет сомнений, что лидер талибов убит.

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Если смерть муллы Ахтара Мансура подтвердится, это станет сильным ударом по "Талибану".

Постепенно он утверждал все большую власть над движением, переманивая на свою сторону других влиятельных членов "Талибана", включая сына и брата своего предшественника муллы Мохаммеда Омара, а также осуществляя масштабные нападения на службы безопасности Афганистана.

Под его руководством "Талибан" смог в прошлом году захватить стратегически важный город - впервые за 15 лет.

Он также смог подавить отколовшуюся от "Талибана" группировку под предводительством муллы Мохаммеда Расула, который отказывался признавать его власть. Мансуру также ставят в заслуги сдерживание сил экстремистской группировки "Исламское государство" на подконтрольных талибам территориях.

Вакуум власти, созданный его смертью, снова вызовет борьбу за лидерство в движении.

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Правообладатель иллюстрации Getty Image caption У муллы Мансура было немало врагов и внутри движения, в их числе - мулла Расул (фото 2015 года, провинция Фарах)

Мулла Ахтар Мансур возглавил "Талибан" после смерти бывшего главы группировки муллы Мохаммеда Омара.

Назначение Мансура привело к расколу между талибами. Начались столкновения между сторонниками Мансура и еще одного приближенного Омара муллы Расула.

В конце прошлого года стало известно, что Мансур получил серьезные ранения в перестрелке, которая произошла на встрече полевых командиров "Талибана" в Пакистане.

Что известно об Ахтаре Мансуре?