В "Талибане" подтвердили смерть лидера муллы Ахтара Мансура
Один из командующих силами афганского "Талибана" подтвердил гибель лидера движения муллы Ахтара Мансура в результате удара американских беспилотников.
Мулла Абдул Рауф сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что Мансур был убит в районе афганско-пакистанской границы.
Ранее представитель военного командования США сообщил, что в районе населенного пункта Ахмад Вал несколько беспилотников атаковали двух человек, передвигавшихся на автомобиле. В Пентагоне убеждены, что среди них, скорее всего, был Мансур.
В ходе атаки был также убит еще один боевик, гражданские лица не пострадали, добавил представитель властей.
В администрации президента Афганистана Ашрафа Гани также заявили о нанесенном авиаударе, однако не смогли подтвердить смерть Мансура. В руководстве армии сказали, что, скорее всего, лидер талибов мертв.
Как сообщил один из американских чиновников журналистам, воздушный удар про предводителю талибов был санкционирован президентом США Бараком Обамой.
Власти Пакистана и Афганистан были проинформированы о военной операции, сказал журналистам представитель госдепартамента США, не уточнив, было ли сделано уведомление заранее или постфактум.
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В заявлении Пентагона говорится, что военные продолжают изучать результаты нанесенного удара, но у них практически нет сомнений, что лидер талибов убит.
__________________________________________________________________Анализ: Инаятульхак Ясини, редактор пуштунской службы Би-би-си
Если смерть муллы Ахтара Мансура подтвердится, это станет сильным ударом по "Талибану".
Постепенно он утверждал все большую власть над движением, переманивая на свою сторону других влиятельных членов "Талибана", включая сына и брата своего предшественника муллы Мохаммеда Омара, а также осуществляя масштабные нападения на службы безопасности Афганистана.
Под его руководством "Талибан" смог в прошлом году захватить стратегически важный город - впервые за 15 лет.
Он также смог подавить отколовшуюся от "Талибана" группировку под предводительством муллы Мохаммеда Расула, который отказывался признавать его власть. Мансуру также ставят в заслуги сдерживание сил экстремистской группировки "Исламское государство" на подконтрольных талибам территориях.
Вакуум власти, созданный его смертью, снова вызовет борьбу за лидерство в движении.
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Мулла Ахтар Мансур возглавил "Талибан" после смерти бывшего главы группировки муллы Мохаммеда Омара.
Назначение Мансура привело к расколу между талибами. Начались столкновения между сторонниками Мансура и еще одного приближенного Омара муллы Расула.
В конце прошлого года стало известно, что Мансур получил серьезные ранения в перестрелке, которая произошла на встрече полевых командиров "Талибана" в Пакистане.
Что известно об Ахтаре Мансуре?
- Родился в 1960 году в провинции Кандагар. Один из ближайших сподвижников, впоследствии заместитель покойного основателя движения "Талибан" муллы Омара
- Во времена правления талибов в 1996-2001 годах занимал пост министра гражданской авиации "Исламского Эмирата Афганистана"
- После падения режима талибов был провозглашен "теневым губернатором" Кандагара
- По данным ООН, мулла Мансур активно занимался сбором средств от незаконного оборота наркотиков
- Враждовал с влиятельным полевым командиром талибов Абдул Каюм Закиром. Причиной конфликта были борьба за власть и разногласия по поводу переговоров с афганским правительством
- В 2010 году человек, выдававший себя за муллу Мансура, вел секретные мирные переговоры с афганским правительством и даже встречался с бывшим президентом Хамидом Карзаем - но позже выяснилось, что делегат оказался самозванцем