Фанат тяжело ранил ножом японскую поп-звезду Майю Томиту

Популярная японская певица Майю Томита, на которую напал с ножом один из ее поклонников, госпитализирована в критическом состоянии.

Инцидент произошел перед выступлением Томиты на небольшой концертной площадке в Токио. Мужчина набросился на девушку и нанес ей около двух десятков ранений в область шеи и груди.

Полиция задержала нападавшего на месте преступления. По показаниям арестованного, его разгневало то, что поп-звезда отказалась принять от него подарок.

Сообщается, что до этого певица уже обращалась в полицию с жалобами на некоего человека, который домогался ее через социальные сети.

Майю Томита ранее выступала в популярной женской идол-группе АКВ48, участницы которой нередко становятся объектами преследований и домогательств.

В 2014 году две девушки-певицы из АКВ48 подверглись нападению безумного фаната, вооруженного пилой.