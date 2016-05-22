"Единая Россия" заявила о попытке срыва праймериз в Приморье

Партия "Единая Россия" сообщает о проблемах, возникших при проведении предварительного голосования в Приморье.

Как говорится в заявлении пресс-службы партии, в поселке Пластун Приморского края в счетную комиссию ворвались неизвестные люди, которые, угрожая сжечь избирательный участок, требовали, чтобы та работала в пользу одного из кандидатов.

Урна была временно эвакуирована из здания. Полиция расследует инцидент.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы, были заблокированы номера телефонов горячей линии, а также членов регионального организационного комитета и исполкома. На них идет постоянный автоматический дозвон с неизвестных номеров, добавляют в партии.

Участие в предварительном голосовании обязательно для выдвижения от "Единой России" на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября.

Окончательные списки партии будут утверждены на выборах в июне.