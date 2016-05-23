Госдеп США: Россия должна заставить Асада соблюдать перемирие

Госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонных переговоров попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова оказать давление на правительство Сирии, чтобы заставить соблюдать перемирие, говорится в официальном заявлении государственного департамента США.

По мнению американской стороны, режим президента Сирии Башара Асада проводит воздушные атаки на города Алеппо и Дарайю. В результате бомбардировок гибнут мирные жители.

Кроме того, сирийская армия заблокировала доступ к некоторым городам, что мешает поставкам туда гуманитарной помощи.

Согласно заявлению госдепа США, Россия несет "особую ответственность" в этом конфликте. Она должна заставить правительство Асада прекратить атаки, в ходе которых гибнут гражданские лица, а также обеспечить доступ к гуманитарной помощи всем нуждающимся.

В этом случае могут начаться переговоры, которые помогут покончить с политическим кризисом в стране, и можно будет сосредоточиться на борьбе с группировкой "Исламское государство" и другими экстремистскими организациями.

Совместные операции или "механизмы"?

По итогам прошедших в понедельник телефонных переговоров заявление выпустило и российское министерство иностранных дел.

МИД РФ сообщил, что Лавров и Керри обсудил недавние предложения минобороны России о проведении совместных операций против террористических группировок, действующих в Сирии, а также о пресечении перемещения боевиков и оружия через турецкую границу.

Пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер США заявил, что американская сторона не обсуждает с Россией совместных операций. По словам Тонера, США обсуждают с Россией механизмы того, как заставить все стороны конфликта соблюдать перемирие.

В конце февраля правительство Сирии и оппозиция договорились о режиме прекращения огня. Договоренности были достигнуты при посредничестве Москвы и Вашингтона.

Не присоединились к перемирию экстремистские группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Режим прекращения огня неоднократно нарушался в некоторых регионах страны. Например, правительственные силы Сирии вели бомбардировки некоторых районов Алеппо, в ходе чего за последние месяцы погибло несколько сотен человек.

Россия и США неоднократно объявляли о начале перемирия в Алеппо.

В понедельник в двух городах Джабла и Тартус, расположенных на западе Сирии, произошло несколько взрывов. В результате погибли несколько десятков человек. Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство", группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.