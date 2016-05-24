Китайские археологи нашли древнюю пивоварню
Группа археологов обнаружила во время раскопок в китайской провинции Шэньси все необходимое для приготовления пива: возраст глиняных сосудов со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов превышает 5 тысяч лет.
Как отмечается в журнале US Proceedings of the National Academy of Sciences, эта находка стала самым древним свидетельством пивоварения на территории современной КНР.
Археологов особенно впечатлил ячмень: ранее считалось, что этот злак стал использоваться в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже.
Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты, в связи с чем вкус древнего напитка остается загадкой.
Согласно догадкам археологов, пиво могло быть кисло-сладким.
Древние пивоварни того же возраста, что и подвал в Шэньси, находили также в Египте и Иране.