Китайские археологи нашли древнюю пивоварню

Image caption Современное китайское пиво, скорее всего, резко отличается на вкус от древнего

Группа археологов обнаружила во время раскопок в китайской провинции Шэньси все необходимое для приготовления пива: возраст глиняных сосудов со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов превышает 5 тысяч лет.

Как отмечается в журнале US Proceedings of the National Academy of Sciences, эта находка стала самым древним свидетельством пивоварения на территории современной КНР.

Археологов особенно впечатлил ячмень: ранее считалось, что этот злак стал использоваться в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже.

Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты, в связи с чем вкус древнего напитка остается загадкой.

Согласно догадкам археологов, пиво могло быть кисло-сладким.

Древние пивоварни того же возраста, что и подвал в Шэньси, находили также в Египте и Иране.