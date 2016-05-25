У берегов Ливии перевернулось судно, погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли в результате крушения судна с мигрантами на борту у берегов Ливии, сообщают ВМС Италии. Около 500 человек удалось спасти.

В ведомстве отмечают, что спасательная операция продолжается, число жертв кораблекрушения может увеличиться.

Тонущее судно первым заметил итальянский патрульный катер "Беттика", еще один корабль итальянских ВМС отправил для спасения терпящих бедствие вертолет и спасательные шлюпки.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала этого года в Средиземном море были спасены около 40 тысяч мигрантов. Только с начала этой недели спасены примерно 5 тысяч 600 человек.

Как ранее сообщала ООН, в текущем году около 180 тысяч человек попытались достичь Европы морским путем, из них около 800 человек погибли в пути.

Большинство мигрантов, пытающихся добраться в Италию по Средиземному морю, являются выходцами из стран Северной Африки.