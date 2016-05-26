Путин не сможет встретиться с Элтоном Джоном в Москве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как заявил пресс-секретарь президента России, "на этот раз не получится"

Российский президент Владимир Путин не сможет встретиться с британским певцом Элтоном Джоном во время его визита в Россию 30 мая, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с ним [Элтоном Джоном] переписывались пару недель назад. Действительно, была договоренность, что, если графики позволят, такая встреча состоится, президент Путин выразил готовность это сделать. Но, к сожалению, на этот раз не получится. Графики не совпадают, но это не значит, что такая встреча не может состояться в следующий раз", - сказал Песков.

В ноябре прошлого года Элтон Джон заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним права ЛГБТ в России после принятия закона о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Сэр Элтон, ставший одним из ведущих деятелей мирового движения за права ЛГБТ, назвал отношение Путина к геям предвзятым и изолирующим, но заметил, что надеется переубедить российского лидера при личной встрече.

За этим последовал телефонный звонок британскому артисту. Человек, которого сэр Элтон принял за Путина, приглашал его приехать в Москву. Довольно быстро, однако, выяснилось, что артист стал жертвой розыгрыша, а на самом деле ему звонили Владимир Краснов и Алексей Столяров, известные также как "пранкер Вован" и "Лексус".

Тем не менее в конце сентября Путин все-таки действительно позвонил сэру Элтону Джону и пригласил встретиться при первой возможности.

"Путин сказал, что знает, насколько Элтон Джон популярный исполнитель, и заверил, что если в будущем их графики совпадут, он будет готов с ним встретиться и обсудить любые вопросы, которые интересуют певца", - сказал тогда Дмитрий Песков.