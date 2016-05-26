Туск: Евросоюз не намерен отменять санкции против России

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Развитые страны должны защитить свои ценности действием, считает Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не намерен отменять санкции против России. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит Минские договоренности.

"Европейский союз продолжит текущую политику в отношении Российской Федерации, в том числе экономические санкции. Такая позиция ЕС требует полного выполнения Минских соглашений, - заявил Туск в преддверии саммита "большой семерки" в Японии. - К сожалению, в выполнении Минских соглашений мы продвинулись куда меньше, чем надеялись год назад".

Туск также отметил, что решение о продлении антироссийских санкций будет принято в течение двух-трех недель, и он ожидает, что лидеры стран ЕС примут решение о продлении срока действия ограничений.

По мнению главы Европейского совета, репутация G7 в ближайшие годы будет сильно зависеть от способности входящих в группу стран "защитить их общие ценности", поэтому страны "семерки" должны занять жесткую позицию по территориальным спорам, в частности, претензиям Китая на нейтральные воды и аннексии Крыма Россией.

"Мы пройдем это испытание, только если мы займем однозначную и жесткую позицию по всем темам обсуждаемых нами здесь вопросов. [...] Конкретно я имею в виду проблему морской безопасности в южном и Восточно-китайском и Южно-китайском морях и проблема России и Украины, - сказал Туск. - Если мы хотим защитить наши общие ценности, сегодня недостаточно просто в них верить. Мы должны быть готовы защищать их делом.

Накануне госсекретарь США Джон Керри отметил, что Россия выполнила важную часть соглашений, освободив украинскую летчицу Надежду Савченко.

В заявлении госдепартамента США также перечисляются невыполненные пункты соглашений: о полном прекращении огня на востоке Украине, проведении там выборов в соответствии с украинскими законами и стандартами ОБСЕ, о выводе из региона иностранных войск, наемников и военной техники, а также о возвращении Украине полного контроля над ее внешней границей.

Санкции в отношении России были введены в связи с аннексией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины, участие в котором Москва последовательно отрицает. В ответ на западные санкции Россия ввела ответные ограничения.

Саммит "большой семерки" открылся в японском национальном парке Исэ-Симе в префектуре Миэ на побережье Тихого океана. Встреча продлится два дня.