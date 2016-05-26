Украина заявила, что готова забрать заключенных из Крыма

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская ответила своей российской коллеге, упрекнувшей Киев в нежелании принимать заключенных-крымчан. Лутковская заявила, что российская сторона не желает преодолевать правовую коллизию, которая до сих пор препятствует выдаче тех, кто не хочет отбывать наказание в Крыму.

Ранее российский обмудсмен Татьяна Москалькова предложила Украине забрать заключенных, которые совершили преступления как граждане Украины на территории, которая, по ее словам, ранее была украинской. "Это вопрос гуманизма, социализации и просто законности с точки зрения содержания осужденных", - считает Москалькова.

Лутковская утверждает, что это Россия тормозит процесс передачи заключенных. "Я выражаю свою полную готовность начать активные действия по перемещению лиц с территории оккупированной АР Крым", - говорится в опубликованном ей открытом обращении к Москальковой. Лутковская утверждает, что ее попытки договориться с предшественницей Москальковой, Эллой Памфиловой, были безуспешны.

"Пользуясь случаем, повторно высылаю проект Меморандума о введении ad hoc механизма перемещения лиц с территории Крыма на материковую часть Украины", - пишет она.

Ситуация осложняется тем, что после того как Россия аннексировала Крым, все, находившиеся на его территории, априори признавались гражданами Российской Федерации и для отказа от гражданства РФ надо было написать особое заявление. Сколько заключенных, находившихся в нескольких крымских тюрьмах, пошли на это, пока неизвестно.

Эксперты отмечают, что до сих пор передача заключенных тормозилась тем, что в официальных российских документах территория выдачи - Крым - определялся как российская территория, с чем Украина не может согласиться.

При этом прилагаемый Лутковской проект механизма по выдаче заключенных не объясняет, каким образом это противоречие может быть преодолено.