Магазин "Утконос" объявил о продаже продуктов в кредит

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В "Утконосе" нельзя взять кредит на покупку табака и алкоголя

Крупнейший в России интернет-магазин по продаже продуктов питания "Утконос" начал продавать товары в рассрочку.

В сообщении на сайте ритейлера говорится, что кредит может быть оформлен без первоначального взноса на срок до одного месяца, если заказ оформлен на сумму более 5 тысяч рублей (75 долларов).

В долг нельзя будет купить алкоголь, табачную продукцию и лекарства. Рассрочка оформляется в онлайн-режиме при предъявлении паспорта, кредитный договор заключается в электронном виде.

В пояснении к предложению говорится, что товар будет оплачиваться с помощью займа, который предоставит микрофинансовая организация "Рево Технологии". Минимальная сумма займа, указанная на сайте, составляет 9 тысяч рублей, а максимальная 25 тысяч.

На телефоне горячей линии "Рево Технологии" Русской службе Би-би-си сообщили, что сумма займа начинается от 1,8 тысяч рублей. Сотрудник не смог пояснить, почему на сайте указана другая сумма. При этом в службе поддержки самого "Утконоса" сообщили, что рассрочку можно оформить, начиная с 2,5 тысяч рублей.

Согласно пояснению на сайте магазина, ставка по займу составляет 122% годовых. В "Рево Технологии" Би-би-си пояснили, что покупатель платить по займу не будет: по этой ставке рассчитывается "Утконос" и микрофинансовая организация. Через месяц нужно будет вернуть ту сумму, на которую был куплен товар, заверил оператор.

Он также пояснил, что если через месяц долг не будет возвращен, то покупателю придется платить штраф, сумма которого является фиксированной, однако она станет известна лишь после оформления покупки.

По данным газеты "Ведомости", "Утконос" таким образом пытается увеличить продажи. Сеть является крупнейшим в России онлайн-ритейлером продовольственных товаров. По данным газеты, компания столкнулась с падением продаж на фоне ухудшения экономической ситуации.

В начале года стало известно, что во Владивостоке сеть магазинов "ВЛ-Март" начала продавать продукты и алкоголь в кредит. По данным агентства Рейтер, предложение компании было очень популярным среди жителей города.

Многие эксперты в последнее время отмечали, что на фоне девальвации и сильного роста цен в 2015 году многие россияне стали экономить. Различные опросы потребителей показывают, что экономить начали даже на продуктах питания. Покупатели ходят из магазина в магазин в поисках скидок и акций, а также выбирают еду более низкого качества, чем раньше.