На Эльбрусе обнаружено тело погибшего британского альпиниста

Спасателям удалось обнаружить тело сорвавшегося на Эльбрусе британского альпиниста.

Как сообщил Русской службе Би-би-си оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, альпинист сорвался накануне в ходе спуска с горы.

Поиски шли всю ночь. Его тело обнаружено на высоте около 5,4 тыс. метров. В настоящее время спасательные службы занимаются организацией спуска тела погибшего.

"Ожидается, что часов через пять, если все будет нормально, тело смогут доставить вниз", - сказал представитель МЧС.

Как сообщалось ранее, британец входил в группу альпинистов из 10 человек, осуществивших восхождение на гору.

Эльбрус - самая высокая гора Европы. Ее высота - 5,6 тыс. метров.