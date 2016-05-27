Надаль покидает "Ролан Гаррос" из-за травмы запястья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что прекращает участие в Открытом чемпионате Франции по теннису "Ролан Гаррос" из-за травмы запястья.

"Вчера я играл после того как мне сделали укол. Я мог играть, но вчера ночью я почувствовал усиливающуюся боль, и сегодня ощутил, что мое запястье не двигается", - сказал Надаль журналистам.

По словам теннисиста, если он продолжит играть, то через несколько дней у него может случиться перелом.

В сентябре прошлого года Надаль прекратил участие в Открытом чемпионате США по теннису, проиграв в третьем туре итальянцу Фабио Фоньини.

В январе этого года на Открытом чемпионате Австралии по теннису Надаль выбыл из борьбы уже в первом туре, проиграв своему соотечественнику Фернандо Вердаско.