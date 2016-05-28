Путин: слова Медведева о пенсиях "вырваны из контекста"

Президент России Владимир Путин предположил, что слова премьера Дмитрия Медведева о пенсиях были вырваны из контекста и могли трактоваться неверно.

Путин сказал, что не видел, как премьер Дмитрий Медведев отвечал на жалобы пенсионеров в Крыму.

Несколько дней назад Дмитрию Медведеву на встрече с жителями Крыма пришлось отвечать на жалобы пенсионеров о недостаточной индексации пенсий в Крыму.

"Её [индексации] нигде нет. Мы вообще не принимали [постановление о повышении индексации пенсий]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - заявил премьер-министр.

Ответ премьера сразу же спровоцировал саркастическую реакцию в российских соцсетях, а фраза "денег нет, но вы держитесь" стала крылатой.

Владимир Путин, комментируя слова премьера, заверил, что правительство уделяет большое внимание исполнению социальных обязательств. По словам российского президента, правительству сложно искать средства на поддержку людей с низкими доходами, и тем не менее оно изучает разные варианты поддержки этих групп населения.

"Какие варианты могут быть? Либо индексировать социальные пособия, в том числе и пенсии, даже не сообразуясь с бюджетными доходами, либо попытаться, с одной стороны, индексировать на какую-то величину, но предпринять все меры по подавлению инфляции", - сказал Владимир Путин в ходе своего визита в Грецию.

Российский президент подчеркнул, что с проблемой индексаций пенсий сталкиваются многие страны, в том числе и Греция, власти которой в этом месяце пошли на снижение уровня пенсионного обеспечения.

Путин утверждает, что средняя пенсия в России ровняется 200 долларам (13 200 рублей), тогда как, например, на Украине - 76 долларам (5 тысяч рублей). По данным Росстата, средняя величина назначенной пенсии в России за 2016 год составила 12 080,9 рубля (184 доллара).

Из-за тяжелой экономической ситуации власти России решили увеличить пенсии в 2016 году не на размер фактической инфляции по итогам текущего года (ожидается на уровне 12,2%), а лишь на 4%.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев в конце прошлого года заявлял, что в российском бюджете, скорее всего, найдутся средства для второй индексации пенсий в 2016 году.