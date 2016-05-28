Вопрос о скидке на газ для Белоруссии не рассматривается, цена должна определяться в рамках действующего контракта, заявил глава российского минэнерго Александр Новак.

"Наша позиция заключается в том, что подписан контракт, который действует на период 2015-2016 годов, в рамках этого контракта оговорена формула, которая предусмотрена действующим соглашением. Этот контракт никто не отменял, по нему белорусская сторона платила в 2015 году и должна платить в 2016 году", - сказал он.

Ранее белорусские власти на основании собственных расчетов потребовали снизить цену на газ почти вдвое - до 73 долларов - в связи с падением курса рубля по отношению к доллару.

"Что касается природного газа, то его цена в начале 2014 года составляла 165 долларов за тысячу кубометров [по действовавшему договору]. Это было при курсе российского рубля 32-33 за доллар. На 1 января 2015 года у нас цена на газ стала 142 доллара. При этом доллар стал стоить более 60 российских рублей. Логично, что газ уже должен стоить порядка 80 долларов, а у нас 142", - заявил в начале апреля белорусский премьер Андрей Кобяков.

Месяц спустя министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что справедливой ценой на российский газ белорусская сторона считает 73 доллара за тысячу кубометров.

Российская сторона заявляет, что с начала года Минск уже задолжал "Газпрому" более 125 миллионов долларов. Белорусские власти долг не признают, ссылаясь на свой расчет цены.