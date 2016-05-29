В Дзержинске во время салюта погибла женщина
В городе Дзержинске Нижегородской области один человек погиб и семеро пострадали в результате несчастного случая во время салюта.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах региона.
В субботу вечером в Дзержинске устроили салют в честь дня города, посмотреть на него собрались сотни горожан.
На видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что один из зарядов фейерверка упал в толпу и взорвался.
Погибла пожилая женщина - бригада "скорой", подоспевшая на место происшествия, не смогла ее спасти.
Еще трое пострадавших были госпитализированы, остальные получили помощь на месте.
По одной из версий, пиротехнический заряд попал в световую опору и отрикошетил в толпу, сообщил портал "Лайфньюс" со ссылкой на неназванного собеседеника в правоохранительных органах.