В Дзержинске во время салюта погибла женщина

В городе Дзержинске Нижегородской области один человек погиб и семеро пострадали в результате несчастного случая во время салюта.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах региона.

В субботу вечером в Дзержинске устроили салют в честь дня города, посмотреть на него собрались сотни горожан.

На видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что один из зарядов фейерверка упал в толпу и взорвался.

Погибла пожилая женщина - бригада "скорой", подоспевшая на место происшествия, не смогла ее спасти.

Еще трое пострадавших были госпитализированы, остальные получили помощь на месте.

По одной из версий, пиротехнический заряд попал в световую опору и отрикошетил в толпу, сообщил портал "Лайфньюс" со ссылкой на неназванного собеседеника в правоохранительных органах.