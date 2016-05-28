Один человек погиб и десятки пострадали от ударов молнии в Европе

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Парк Монсо, где от удара молнии пострадали 11 человек, расположен в восьмом округе Парижа

Один человек погиб и более сорока серьезно пострадали в результате ударов молнии в нескольких европейских странах.

На юге Польше жертвой стихии стал турист, находившийся в походе в горах.

Еще трое альпинистов также пострадали от удара молнии, сообщил телеканалу TVN24 местный горноспасатель.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Французские медики у оперативного штаба помощи пострадавшим от удара молнии в парижском парке Монсо

На северо-западе Парижа десять детей и один взрослый, отмечавшие день рождения, пострадали от удара молнии, после того как спрятались от грозы под деревом.

Пострадавшим помог пожарный, который оказал им первую помощь. По словам властей, если бы он случайно не был поблизости, ситуация сложилась бы гораздо хуже.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Детские вещи, оставленные в парижском парке Монсо после удара молнии

В результате грозы и сильного ливня также был приостановлен матч Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос".

В немецкой коммуне Хопштедтен молния ударила в футбольное поле, где проходила игра детских команд. В результате пострадали 35 человек.

Госпитализированы трое взрослых, включая судью, у которого остановилось сердце.

Очевидец произошедшего подчеркнул, что перед ударом молнии на небе не было туч.

В середине мая от ударов молнии в Бангладеш погибли более 50 человек. Большинство были фермерами, работавшими в грозу на рисовых полях.