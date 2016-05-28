Месси получил травму спины во время матча с Гондурасом

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси был вынужден покинуть товарищеский матч со сборной Гондураса из-за травмы спины, сообщает Футбольная ассоциация Аргентины.

Месси ушел с поля на 64-й минуте игры после столкновения с гондурасским футболистом Оливером Марасаном.

Позднее в "Твиттере" футбольной ассоциации появилось сообщения о том, что у аргентинского форварда повреждена левая часть спины и рёбра.

Товарищеский матч, проходящий в рамках Кубка Америки по футболу, закончился со счетом 1:0 в пользу аргентинской сборной, единственный гол забил нападающий Гонсало Игуаин.

Следующая игра сборной Аргентины пройдет 6 июня в Калифорнии, соперником будет сборная Чили.