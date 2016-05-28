Сторонники и противники Трампа столкнулись в Сан-Диего
Сторонники и оппоненты претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа устроили потасовки в ходе демонстраций в калифорнийском городе Сан-Диего возле границы с Мексикой.
Около тысячи противников Трампа приняли участие в акции против миллиардера-республиканца, после чего начались конфликты между группами его сторонников и противников.
Городская полиция потребовала от демонстрантов разойтись, однако они не стали выполнять распоряжение стражей порядка. Полицейские пытались разнять дерущихся, некоторые участники потасовки бросали в стражей порядка бутылки с водой.
В "Твиттере" полиции Сан-Диего сообщается о 35 задержанных.
Сам Дональд Трамп в своем "Твиттере" поблагодарил полицию за "задержание отморозков, которые пытались нарушить мирный митинг, привлекший большое количество участников".
Ранее на этой неделе демонстрация в американском штате Нью-Мексико против выступления Трампа также переросла в столкновения с полицией.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что намерен построить стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальное проникновение мигрантов на территорию США.