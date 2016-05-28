Сторонники и противники Трампа столкнулись в Сан-Диего

Сторонники и оппоненты претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа устроили потасовки в ходе демонстраций в калифорнийском городе Сан-Диего возле границы с Мексикой.

Около тысячи противников Трампа приняли участие в акции против миллиардера-республиканца, после чего начались конфликты между группами его сторонников и противников.

Городская полиция потребовала от демонстрантов разойтись, однако они не стали выполнять распоряжение стражей порядка. Полицейские пытались разнять дерущихся, некоторые участники потасовки бросали в стражей порядка бутылки с водой.

В "Твиттере" полиции Сан-Диего сообщается о 35 задержанных.

Сам Дональд Трамп в своем "Твиттере" поблагодарил полицию за "задержание отморозков, которые пытались нарушить мирный митинг, привлекший большое количество участников".

Ранее на этой неделе демонстрация в американском штате Нью-Мексико против выступления Трампа также переросла в столкновения с полицией.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что намерен построить стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальное проникновение мигрантов на территорию США.