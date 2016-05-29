Однопартийцы обвинили Кэмерона в "разрушении общественного доверия"

За несколько недель до голосования на референдуме о членстве Великобритании в ЕС стал обсуждаться вопрос о будущем премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Он подвергся жесткой критике со стороны некоторых парламентариев, членов его же Консервативной партии. Среди критикующих Кэмерона - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний министр юстиции Майкл Гоув.

Они обвиняют Кэмерона в "разрушении общественного доверия".

Одна из оппонентов, министр по вопросам трудоустройства Прити Пател, высказала предположение, что Кэмерон слишком богат, чтобы заботиться о беспокойстве простых граждан по поводу иммиграции.

Другой критик Кэмерона предположил, что в независимости от результатов референдума может встать вопрос о проведении вотума недоверия премьер-министру.