Украина: пятеро солдат убиты на востоке страны
- 29 мая 2016
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Пятеро украинских военных погибли и четверо получили ранения за минувшие сутки на востоке Украины, сообщил представитель Администрации президента по вопросам антитеррористической операции на востоке Украины Александр Мотузяник.
Представители сепаратистов сообщают в свою очередь, что их позиции были обстреляны.
Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, подписанного в феврале прошлого года.
По разным данным, около девяти тысяч человек были убиты в конфликте на востоке Украины, начавшемся после аннексии Крыма Россией в 2014 году.