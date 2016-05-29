Украина: пятеро солдат убиты на востоке страны

Пятеро украинских военных погибли и четверо получили ранения за минувшие сутки на востоке Украины, сообщил представитель Администрации президента по вопросам антитеррористической операции на востоке Украины Александр Мотузяник.

Представители сепаратистов сообщают в свою очередь, что их позиции были обстреляны.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, подписанного в феврале прошлого года.

По разным данным, около девяти тысяч человек были убиты в конфликте на востоке Украины, начавшемся после аннексии Крыма Россией в 2014 году.