В Венесуэле вооруженные люди застрелили 11 мужчин

Вооруженные люди убили 11 человек в штате Трухильо на западе Венесуэлы, сообщили в прокуратуре страны.

Нападавшие заставили жертв выйти из собственных домов, вывели во двор и застрелили.

Все погибшие были мужчинами. Среди них трое подростков 15,16 и 17 лет, а также взрослые в возрасте от 18 до 76. Самый старший из них был гражданином Колумбии.

Другой информации о личностях жертв и возможных мотивах преступников в сообщении прокуратуры не приводится.

В марте по меньшей мере 17 шахтеров были найдены мертвыми в городе Тумеремо на юго-востоке Венесуэлы близ границы с Бразилией. Родственники погибших утверждали, что горняки были убиты местной преступной группировкой.

По данным прокуратуры, которые приводит агентство Франс-пресс, за 2015 год на 100 тысяч человек в Венесуэле пришлось 58 убийств.

Правозащитники считают эти цифры заниженными.