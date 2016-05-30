Доля "плохих долгов" в России стремительно растет

Объем просроченной задолженности по кредитам в России, по данным на 1 апреля 2016 года, составил 1,07 трлн рублей. Это почти 19% всех задолженностей россиян, показала статистика Объединенного кредитного бюро.

За год объем просроченной задолженности вырос на 43%, а объем кредитов с просрочкой более 90 дней – на 32%.

Кредиты с просрочкой больше трех месяцев считаются "плохими долгами". Вернуть подобные кредиты почти невозможно, говорится в отчете бюро. Банкам приходится эти долги списывать или передавать их коллекторам.

Сейчас объем "плохих" кредитов составляет 1,03 трлн рублей – это 18,3% всей задолженности. В целом прирост просроченной задолженности во многих регионах идет за счет таких "плохих долгов", отмечают аналитики.

Лидеры по долгам

Среди регионов лидером по просроченной задолженности является Ингушетия, где граждане не внесли вовремя платежи по 58% выданных кредитов на общую сумму в 2,8 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на долю "плохих долгов".

Высока доля просроченной задолженности также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Кемеровской области. Во всех этих регионах большая часть просрочки - это кредиты, задолженность по которым больше 90 дней.

Однако даже в тех регионах, где уровень просроченной задолженности невысокий, большая ее часть приходится именно на "плохие" кредиты.

Чаще всего просроченными оказываются долги по кредитам наличными и кредитным картам. Чуть реже происходит просрочка по автокредитам.

В число регионов с самыми высокими темпами роста задолженности вошли Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, а также Костромская и Тамбовская области.

Во всех этих регионах доля "плохих" долгов растет быстрее, чем доля просроченной задолженности в целом. Например, прирост просроченной задолженности в Калмыкии за год составил 114%, при этом долги, просроченные более чем на 90 дней, выросли на 124%.

Пять кредитов и меньше

В России пять и более кредитов, по данным на 1 апреля, имеют 306,9 тысяч человек, говорится в статистике Национального бюро кредитных историй. За год их количество сократилось на 47,8%.

По данным НБКИ, четыре кредита сейчас имеют порядка 742,6 тысяч человек – их количество снизилось на 40%.

Число тех, кто имеют три и два кредита, составило соответственно 1,8 млн человек и 4,7 млн человек. Их количество за год снизилось на 32% и 23%.

Долговая нагрузка, то есть отношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу, составила 51,67% против 52,44% год назад.