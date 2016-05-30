Прокуратура Москвы вновь не стала возбуждать дело о гонке на Gelandewagen

Прокуратура Москвы вновь не нашла в действиях молодых людей, устроивших "гонки" по Москве на Gelandewagen, признаки хулиганства и во второй раз отменила постановление о возбуждении уголовного дела против них по соответствующей статье.

Оба раза решение возбудить уголовное дело принималось главным управлением МВД России по Москве.

Мотивируя повторный отказ в возбуждении дела, московская прокуратура указала, что уголовно наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, которое совершено с применением оружия либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

"Поскольку редакция статьи 213 УК РФ ["хулиганство"] не позволяет оценивать действия участников событий как уголовно наказуемое деяние, уголовное дело по данной статье было возбуждено незаконно", - утверждает прокуратура.

Вместе с тем прокуроры усмотрели в действиях молодых людей признаки другого уголовного преступления, предусмотренного статьей 319 УК – "оскорбление представителей власти".

"В связи с тем, что расследование уголовного дела по данной статье относится к компетенции органов Следственного комитета России, материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ по Москве для принятия процессуального решения", - указывается на сайте ведомства.

Статья 319 УК предусматривает в виде санкции штраф в размере 40 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до года.

В понедельник представитель следственного комитета России Владимир Маркин в своем "Твиттере" задался вопросом о том, чего заслуживают участники гонки.

"Достаточно ли административного наказания для оборзевших "мажоров" из "Гелендвагена", или они должны понести более строгую ответственность?" - написал он.

24 мая в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено, как молодые люди пытаются скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле Mercedes Gelandewagen, нарушая при этом правила дорожного движения.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что запечатленный в ролике автомобиль принадлежит сыну вице-президента компании "Лукойл" Руслану Шамсуарову. На своей странице в "Фейсбуке" он принес извинения за гонки с полицией. Суд приговорил его к административному аресту на 15 суток.

Находившийся за рулем автомобиля Абдувахоб Маджидов 26 мая был приговорен к 200 часов исправительных работ, а также лишен водительских прав сроком на два месяца.