В МВД заявили об устранении условий, способствовавших убийству Немцова

Руководство внутренних войск МВД сообщило об устранении "причин и условий", способствовавших убийству оппозиционного политика Бориса Немцова в феврале прошлого года.

Об этом говорится в ответе исполняющего обязанности начальника главного штаба внутренних войск Олег Борукаев изданию Газета.Ru. Оно ранее направило запрос в МВД в связи с требованием СКР устранить нарушения в чеченском батальоне "Север", в котором служил предполагаемый убийца политика Заур Дадаев.

Какие именно меры были приняты для устранения указанной ситуации, в ответе Борукаева не сообщается. В нем говорится, что о мерах "своевременно проинформирован старший следователь по особо важным делам при председателе СК России генерал-майор юстиции Николай Тутевич".

За более детальной информацией Борукаев порекомендовал обратиться к следствию. Однако, как сообщает издание, в Следственном комитете о принятых внутренними войсками мерах сообщить отказались.

Николай Тутевич в январе этого года направил командующему внутренними войсками МВД, генералу армии Виктору Золотову, который сейчас руководит национальной гвардией, представление "об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления". Тутевич потребовал от Золотова провести служебную проверку и по ее итогам привлечь виновных к "строгой дисциплинарной ответственности".

В представлении говорилось, что предполагаемый исполнитель преступления, боец батальона "Север" внутренних войск МВД Заур Дадаев скрывался в съемной квартире своего начальника Руслана Геремеева. При обыске в ней нашли командировочные удостоверения на их имена, подписанные руководством батальона, однако затем выяснилось, что на самом деле в командировку их не отправляли.

Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у стен Кремля. По подозрению в убийстве политика арестованы пятеро: предполагаемые исполнители Заур Дадаев, Анзор Губашев и их предполагаемые пособники Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тимерлан Эскерханов.

29 января Следственный комитет России объявил о том, что расследование дела об убийстве Немцова завершено. Организатором преступления следствие сочло Руслана Мухутдинова, работавшего водителем у Геремеева. Задержать Мухутдинова не удалось, он объявлен в международный розыск.

В конце апреля семья убитого политика Бориса Немцова попросила возобновить расследование убийства политика и в рамках расследования предъявить обвинение Руслану Геремееву и его брату Артуру. Кроме того, 18 мая стало известно, что дочь Бориса Немцова обжаловала отказ Следственного комитета России допросить в рамках расследования дела Виктора Золотова, которого 5 апреля назначили главой создаваемой в России нацгвардии.