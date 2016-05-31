В Польше оспорят решение не экстрадировать режиссера Романа Полански

Польский министр юстиции и генеральный прокурор пообещал обжаловать решение суда не экстрадировать знаменитого кинорежиссера Романа Полански в США, где он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

"Я решил обжаловать в Верховном суде решение, [...] согласно которому суд постановил не экстрадировать Полански в США, где он обвиняется и разыскивается за [...] изнасилование ребенка", - цитирует заявление Збигнева Зиобро государственное агентство PAP.

В ноябре польский суд отклонил запрос об экстрадиции, в прокуратуре тогда заявили, что не будут обжаловать решение.

Кинорежиссер живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове, на юге Польши.

В США 83-летний режиссёр обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.

В 1978 году Полански признал свою вину в суде, после чего тайно покинул США. По американским законам, режиссеру грозило тюремное заключение за растление малолетних сроком на 50 лет.

Фильмы Полански, созданные как до, так и после предъявления ему обвинений и побега из США, не раз получали престижные международные премии.

Он является лауреатом "Оскара" за фильм "Пианист" и номинировался на эту награду еще четыре раза. Однако получить присужденный ему "Оскар" в 2002 году режиссёр не смог, так как не поехал в США.