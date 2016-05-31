Ресторатор Пригожин требует от поисковых систем забыть его

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Путин в 2010 году посетил комбинат питания "Конкорд", который открыл Евгений Пригожин в деревне Янино Ленинградской области

Владелец и глава корпорации "Конкорд", петербургский ресторатор Евгений Пригожин подал в Куйбышевский районный суд города Петербурга шесть исков против Google Inc., ООО "Яндекс" и ООО "Мэйл.ру" с требованием применить закон "о праве на забвение" в отношении информации о нем.

По информации газеты "Ведомости", за три последних месяца Пригожин подал 20 исков к указанным интернет-компаниям с требованием удалить из поисковой выдачи определенные ссылки. Издание сообщает, что в двух исках к "Мэйл.ру" суд уже отказал, а по остальным решений пока нет.

В понедельник в интернете было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как кортеж двух автомобилей Пригожина был остановлен сотрудниками ФСБ и ГИБДД за использование государственной символики и специальных звуковых сигналов. Позже региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении охранника бизнесмена.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который чаще называют в СМИ законом "о праве на забвение", вступил в силу с 1 января этого года.

Этот закон дает человеку право требовать от интернет-поисковиков удаления ссылок на информацию о нем, если она распространяется с нарушением закона, является недостоверной или устаревшей.

Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки преступлений, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли.

По информации компании "Яндекс", за первые несколько месяцев действия закона она получила более 3600 обращений.

"Многим мы отказываем в удовлетворении требований. Мы не можем проверить, правда ли то, что написано о человеке, или нет, достоверна информация или нет, нарушает ли ее распространение чьи-то права или какие-либо законы. Мы не суд", - говорилось в заявлении компании "Яндекс", опубликованном в корпоративном блоге компании.

Состояние Евгения Пригожина, по данным СМИ, оценивается в 6,4 миллиарда рублей (почти 100 млн долларов), в числе его активов - комбинат по производству готового охлажденного питания "Конкорд", "Магазин купцов Елисеевых" и Музей шоколада. В 2009 году бизнесмен открыл ресторан в доме правительства России.