Веганское кафе в Тбилиси пожаловалось на националистов с мясом

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Владельцы кафе заявляют, что мясная атака на заведение - не шутка, а запугивание

Владельцы веганского кафе "Киви" в Тбилиси обратились за общественной поддержкой после того, как несколько человек, предположительно, ультранационалистов, закидали кафе жареным мясом и сосисками.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, нападавшие - около десяти человек - успели сбежать до приезда полиции.

Владельцы кафе заявляют, что это не шутка, а случай запугивания со стороны неонацистов.

По их словам, кафе уже вызывало недовольство некоторых местных жителей из-за образа жизни хозяев - "того, как мы выглядим, какую музыку слушаем, какие идеи поддерживаем, и факта, что мы не едим мясо", - а также из-за поддержки ими прав ЛГБТ.

"В этот тяжелый момент вы можете поддержать нас, просто приехав в наше кафе, мы будем благодарны, если вы просто покажете, что неравнодушных людей много", - говорится в заявлении кафе на "Фейсбуке".

На прошлой неделе сотни националистов прошли по улицам Тбилиси, размахивая флагами и плакатами против коммунизма, чтобы отметить обретение Грузией независимости от СССР в 1991 году.

Несмотря на закон против дискриминации ЛГБТ, гомофобия до сих пор распространена в Грузии. В 2013 году 28 человек пострадали в Тбилиси в результате столкновений между участниками акции против гомофобии и противниками ЛГБТ-движения.