В Науру запретили рабство, разрешили гомосексуальность и суициды

Власти островной державы Науру добились принятия очередного крупного пакета поправок в уголовное законодательство страны, исключив из списка уголовно наказуемых деяний, в частности, гомосексуальные отношения и самоубийства.

Кроме того, поправки в законодательство отменяют рабство, формально разрешенное в стране до этого момента, запрещают матерям убивать своих новорожденных детей и расширяют понятия изнасилования на случаи сексуального насилия, зафиксированные в браке.

Это крупнейшие изменения в уголовном законодательстве Науру с момента принятия предыдущей версии уголовного кодекса страны в конце 19-го века. Однако аборты в Науру остаются противозаконными.

Многие международные организации приветствовали это решение, отметив, что Науру подает хороший пример тихоокеанским государствам, отстаивая принципы гендерного равенства и права сексуальных меньшинств.

В то же время правозащитники все равно называют реформу уголовного законодательства Науру недостаточно масштабной. По их мнению, последние изменения в законодательстве практически никак не облегчают положение сотен беженцев – самых уязвимых жителей острова.

При этом фактически власти решили отменить наказания за самоубийства именно после того, как покончить с собой попытались несколько беженцев, прибывающих на остров в рамках соглашения о приеме беженцев, заключенного властями страны с Австралией.

Науру – островное государство в Тихом океане. Его площадь составляет 21 квадратный километр, а население – около 10 тысяч человек.