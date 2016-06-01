Полиция: стрелявший в Калифорнийском университете покончил с собой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция проверила территорию университета и пришла к выводу, что опасности больше нет

Два человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Как сообщает полиция, один из убитых - человек, который устроил стрельбу. Он покончил с собой.

"Произошло убийство и самоубийство", - заявил глава полиции Лос-Анджелеса Чарли Бэк. Оба погибших - мужчины.

По словам полицейского начальника, студенты и преподаватели постепенно покидают студенческий городок, который был оцеплен.

В полиции считают маловероятным, что на территории университета могут оставаться злоумышленники, представляющие опасность для студентов и преподавателей.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Сразу после происшествия студенческий городок был оцеплен

На месте происшествия продолжает работать полиция. Имя стрелка и возможные мотивы убийства пока не называются.

Стрельба произошла на территории факультета инженерии и прикладных наук около 10:00 утра по местному времени (17:00 GMT).

Инцидент случился за неделю до начала сессии. В Калифорнийском университете, согласно размещенным на сайте вуза данным, учатся более 43 тысяч студентов.