Члены СПЧ говорят, что не будут работать в Чечне в рамках поездки по Кавказу

Делегация Совета по правам человека при президенте России не поедет в Чечню в рамках выездного заседания на Северном Кавказе, сообщили Русской службе Би-би-си члены Совета Игорь Каляпин и Максим Шевченко.

Каляпин не стал комментировать причины изменений в графике заседания. По словам Шевченко, решение может быть связано с нехваткой времени у правозащитников.

"Я думаю, мы в Чечню отдельно приедем, а сейчас мы решили потратить день на Дагестан, а потом уже поехать дальше по Кавказу, потому что в Ингушетии совет, например, никогда не был, а в Чечне мы были два года назад", - объяснил Максим Шевченко.

Глава СПЧ Михаили Федотов настаивает, что комиссия Чечню посетит. Впрочем, он добавил в интервью Би-би-си, что планы членов Совета постоянно меняются в зависимости от ситуации на местах.

Ранее сообщалось, что в Чечне на 2 июня запланирована встреча главы республики Рамзана Кадырова и членов СПЧ, среди которых председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, на которого в марте было совершено нападение в Грозном.

По данным "Новой газеты", члены СПЧ не поехали в Чечню, так как Кадыров отказался встречаться с делегацией, где будет Каляпин. Однако никто из опрошенных Русской службой Би-би-си членов совета этого не подтвердил.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов после вопроса корреспондента bbcrussian бросил трубку.

По словам Федотова, "встреча [с Кадыровым] не отменена, но мы ее и не ожидали".