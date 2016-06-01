Северокорейская газета похвалила Дональда Трампа за мудрость

Государственное СМИ Северной Кореи назвало кандидата на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - мудрым политиком, выгодным КНДР.

В редакторской колонке в издании DPRK Today Трамп характеризуется как "дальновидный кандидат в президенты".

"Президент, за которого должны голосовать граждане США, - это не бездарная Хиллари [наиболее вероятный кандидат от демократов - Хиллари Клинтон], а Трамп, который говорил о переговорах с Северной Кореей", - говорится в колонке.

По словам автора статьи, когда слоган "Янки, убирайтесь домой!" станет реальностью, "настанет день корейского объединения".

Редакторская колонка не может считаться официальным выражением позиции, но, скорее всего, отражает точку зрения Пхеньяна, отмечают аналитики.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и предложил вывести американские войска из Южной Кореи.

Он также подчеркнул, что в случае войны между Южной и Северной Кореей, не считает нужным поддерживать какую-либо сторону.

Дональд Трамп сейчас является единственным претендентом на право стать кандидатом в президенты от республиканцев.