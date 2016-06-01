В сирийский город Дарайя доставлена первая с 2012 года партия помощи

Жители осажденного сирийского города Дарайя впервые с ноября 2012 года получили гуманитарную помощь, сообщает Красный Крест.

В осажденный правительственными силами пригород Дамаска в среду прибыл гуманитарный конвой, который доставил в город вакцины, лекарства и детское питание.

Это стало возможным благодаря режиму прекращения огня, который был согласован гуманитарными организациями с противоборствующими сторонами.

Жители города несколько лет испытывают острый недостаток в еде, чистой питьевой воде и лекарствах. Электричества в городе нет уже более трех лет. По данным ООН, в осажденном городе остаются около четырех тысяч человек.

В конце апреля представители ООН по гуманитарным вопросам охарактеризовали ситуацию в сирийском городе Дарайя, окруженном правительственными войсками, как ужасающую. В мае координатор программы гуманитарной помощи ООН Ян Эгеланд заявил, что дети, живущие в городах Дарайя и Муадамия, могут умереть, если в ближайшее время им не будет оказана помощь.

В мае гуманитарный конвой не смог доехать в город Дарайя, несмотря на то, что его движение по определенному маршруту было согласовано со сторонами конфликта.

По оценкам ООН, из 4,5 миллионов сирийцев, живущих в труднодоступных районах страны, около 400 тысяч пребывают в условиях осады.

ООН планирует расширять практику доставки гуманитарной помощи с помощью самолетов для жителей районов Сирии, находящихся в зоне боев.