Россия отказывается поставлять Ирану танки и истребители

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Иран заинтересован в покупке многофункциональных истребителей Су-30, но Россия не может их продать из-за санкций ООН

Россия не будет поставлять в Иран наступательное оружие, несмотря на то что Тегеран проявляет интерес к танкам и истребителям российского производства, заявил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, Иран заинтересован в покупке у России танков Т-90 и истребителей Су-30СМ, однако поставлять туда такое оружие запрещают санкции, наложенные на Тегеран советом безопасности ООН.

В связи с этим, отметил Чемезов, Россия готова поставлять в Иран только вооружение, не подпадающее под эти санкции, в том числе системы ПВО. В частности, он надеется уже к концу этого года полностью выполнить контракт с Ираном на поставку зенитных комплексов С-300.

"Мы ни разу не нарушали международных договоренностей. Не будем нарушать и сейчас, – заявил Чемезов.

Иран подтвердил получение первой партии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в апреле этого года. Тогда же их впервые показали на военном параде в Тегеране. Контракт на поставку С-300 вступил в силу в ноябре 2015 года.

Документ был подписан еще в 2007 году. Он предполагал поставку Ирану пяти дивизионов С-300ПМУ-1, а его сумма оценивалась в 800 млн долларов. Но в 2010 году ООН ввела против Тегерана санкции, из-за которых контракт решили приостановить.

Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев издал указ, который запрещал поставку в Иран бронетехники, боевых самолетов и вертолетов, артиллерии, ракет и кораблей, а также комплексов С-300.

Однако в апреле 2015 года нынешний президент России Владимир Путин изменил этот указ, исключив из него запрет на поставку в Иран систем С-300 и запчастей к ним. Российский МИД объяснил это прогрессом, которого Иран достиг в переговорах о своей ядерной программе.