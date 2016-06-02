Группа "Ленинград" пообещала слов из песни не выкидывать
Группа "Ленинград" и ее лидер Сергей Шнуров намерены на концерте в Новосибирске исполнять песни в их оригинальном варианте, несмотря на предупреждение мэра города Анатолия Локтя о неприемлемости содержащейся в них нецензурной лексики.
"Мы не знаем, как мэрия будет следить за соблюдением законности. Будем выступать, как обычно, из песни слов не выкинешь", - сказал гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин агентству РИА Новости.
В четверг Анатолий Локоть официально предупредил группу "Ленинград" о необходимости соблюдения российских законов в части "ненормативной лексики, каких-то экстремистских призывов".
На прошлой неделе активисты из общественного движения "Народный собор" попросили мэра запретить группе "Ленинград" на предстоящем концерте в Новосибирске исполнять песню "В Питере - пить".
Активисты объяснили свою просьбу тем, что клип на эту песню проверяется прокуратурой Петербурга на пропаганду алкоголизма и что в текстах группы есть нецензурная брань.
В конце мая депутат законодательного собрания города Евгений Марченко обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга с запросом проверить видеоклип на песню "В Питере - пить". По словам депутата, видео "позорит" Санкт-Петербург, так как в клипе - "сплошные матерщина и пьянство".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал в "Инстаграме", что клип "В Питере - пить" - о географии души, топонимах духа и экзистенциальном туризме.
Концерт группы "Ленинград" в Новосибирске должен состояться 3 июня в ледовом дворце спорта "Сибирь", это самая большая крытая площадка в городе.