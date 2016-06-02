Власти Петербурга согласовали митинг против "моста Кадырова"

Правительство Петербурга согласовало проведение 6 июня на Марсовом поле митинга против присвоения одному из городских мостов имени Ахмата Кадырова, сообщил депутат Законодательного собрания города Максим Резник.

Народный сход против "Моста Кадырова" пройдет вечером 6 июня на Марсовом поле.

В понедельник топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение рекомендовать губернатору города Георгию Полтавченко назвать мост через Дудергофский канал в честь покойного президента Чечни Ахмата Кадырова.

Планы увековечить память Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге вызвали недовольство многих жителей города. Против этого решения высказывались крупные деятели культуры, в том числе режиссер Александр Сокуров.

Петицию против переименования моста подписали уже почти 60 тысяч человек.

По данным агентства Интерфакс, еще более года назад депутат Виталий Милонов предложил назвать в честь Ахмата Кадырова улицу в Петербурге, однако эта инициатива не нашла поддержки. Тогда члены топонимической комиссии не нашли исторической связи жизни Кадырова с северной столицей.

В начале этого года, как рассказал агентству член этой комиссии Андрей Рыжков, с предложением назвать улицу в Петербурге в честь Ахмата Кадырова выступили три общественные организации - "Милосердие", "Сила России" и "Невские берега".

"Предложение также не содержало конкретики, имя Ахмата Кадырова просили увековечить ввиду заслуг перед Российской Федерацией. Когда рабочая группа собралась с тем же примерно результатом, что и в прошлом году [инициативу не поддержали], среди руководителей комиссии появилась мысль, что неплохо бы назвать именем Ахмата Кадырова свежепостроенный мост", - рассказал Рыжков.

Во время первой чеченской войны 1994-96 годов Ахмат Кадыров воевал на стороне боевиков, а затем перешел на сторону российских федеральных сил, став при Владимире Путине президентом Чечни.

Ахмат Кадыров погиб в результате покушения, вскоре президентом республики стал его сын Рамзан.